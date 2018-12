Lanza nuevo sencillo

Ciudad de México

Avril Lavigne lanza Tell Me It's Over, su nuevo sencillo, acompañado por su videoclip musical correspondiente, disponible ya en YouTube.

Además, la cantante ha presentado la portada, el título y la lista de canciones del álbum, su sexto de estudio. Head Above Water verá la luz el 15 de febrero a través de BMG, y está ya disponible en pre-order.

Tell Me It's Over es un himno que trata de ser fuerte y finalmente cerrar la puerta a una relación que sabes que está mal después de una y otra vez de caer en sus juegos.