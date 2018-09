Lanza nuevo disco

Ciudad de México

Pedro Fernández asegura que no es complicado escribirle al amor, sino prevalecer en el medio y en el gusto del público por 40 años, experiencia que le ha dejado mieles de éxito pero también mucho aprendizaje en los altibajos de su carrera.

"Esta es una carrera de resistencia porque no siempre se vive en el éxito y hay que saber lidiar con eso, puedo decir que he hecho cosas importantes y no por nada sigo aquí. Estoy en mi mejor etapa, contento y motivado con lo que estoy haciendo".

ESTÁ DE VUELTA

El cantante, quien está de vuelta al mundo del disco, dice que le gustaría experimentar su faceta como actor en un escenario teatral y hacer más telenovelas. Lo último que hizo fue "Hasta el fin del mundo" para Televisa, en 2014, de la que salió a la mitad.

"Me encantaría hacer una obra de teatro interesante y trascendente, en la televisión siempre hay algo más que hacer porque los personajes que uno logra realizar dejan una huella en el público, pero lo más importante es seguir poniendo a México en alto con mi música".

CUATRO DÉCADAS

En estas cuatro décadas de trayectoria, Fernández reconoce que ha aprendido a hacer las cosas con mayor conciencia por lo representa su trabajo, por eso para este disco ¡Arránquense muchachos! las cosas buenas, dice, se tienen que repetir, así que una vez más trabajó con el productor y compositor Jorge Avendaño, con quien ya ha ganado un par de premios Grammy.

"Con este disco tengo que hacer mucho más de que lo que ya hice, si ya gané Grammys con discos pasados éste por lo menos debería estar nominado y, si me alcanza para más, el siguiente proyecto que haga será mucho más comprometedor.