Lanza nuevo disco

Ciudad de México

Para Eros Ramazzotti su en-torno es la primera influencia que le provoca hacer música. El cantante italiano de 55 años reconoce que lo que su-cede en el mundo -tanto lo bueno como lo malo- hace que se exprese en su música; sin embargo, está convencido de que, en su caso, la música debe llevar un mensaje posi-tivo para que eventualmente se pudiera generar un cambio en la gente.

"Es imposible no sentir la influencia de lo que sucede en todo el mundo, la música siempre va a reflejar lo que sucede a nuestro alrededor. Pienso que la música debe transmitir algo que es muy cu-táneo. La idea de las cancio-nes no siempre es repetir lo que pasa afuera en el mundo.

PUREZA Y HONESTIDAD

Lo que debe hacer una canción es reflejar un estado de pureza y honestidad para que se vuelva en algo que la gente guste recibir, un sueño que podría llevar a cambiar el mundo. Nunca he visto gru-pos o música que resuelvan los problemas sino lograr una gran unión para que la gen-te quiera ayudar a quienes lo necesitan, pero resolver los conflictos es trabajo de quie-nes toman las decisiones y de quienes están en esos car-gos", compartió Ramazzotti en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación mexicanos.

El originario de Roma, Italia, lanzó en noviembre pasado su más reciente pro-ducción discográfica Hay vida, en el cual sólo existe un tema en el que de alguna for-ma plasma la realidad que se vive; sin embargo, el resto de las canciones son fieles a la positividad que quiere enviar, por lo que las canciones se concentran en el amor, algo que considera elemental en la vida de las personas.

En ese sentido y con le-tras cargadas de buena ener-gía, Ramazzotti no se niega a expe-rimentar en otros géneros... siem-pre y cuando és-tos se acomoden a lo que él hace. Así fue como el italia-no unió su voz con la de Luis Fonsi para crear el tema Por las calles las canciones.

"Es una canción de reg-gaetón a la italiana, yo le pro-puse la idea y él (Fonsi) con gustó se unió. Por cierto, me llama maestro y yo me siento viejo (risas). Es una gran per-sona que merece todo el éxi-to que tiene porque muchas personas han alcanzado el éxito, pero con letras que no son tan profundas y con él ha sido lo contrario. Me pare-ce muy humano, muy buen artista, una persona buena y tranquila.

Con este álbum lo que he tratado de hacer es mirar al pasado, al presente y al futuro y evidentemente hay cancio-nes o tipo de música como el trap que no podría hacer nun-ca, pero el rock es algo que sí podría hacer en algún mo-mento", agregó.

En 2019 viene a México

Será en 2019 cuando Eros Ramazzotti regrese a los esce-narios mexicanos con la gira Vita Ce N´È World Tour –ago-tada en Munich, Alemania, donde arranca–, en la cual ofrece-rá tres fechas: 14 de mayo Guadalajara, 16 de mayo Ciudad de México y 18 de mayo Monterrey.