Lanza nuevo disco

Ciudad de México

Enrique Guzmán celebra su sexagésimo aniversario en grande con un nuevo disco titulado Se Habla en Español, bajo la producción de Gustavo Farías.

El álbum recorre las seis décadas de trayectoria del cantante en voces de diferentes artistas entre los que destacan Paul Anka (con "Tu Cabeza en mi Hombro"), Kalimba (en "Lucila"), Shaila Dúrcal (interpretando "Te Seguiré"), Edith Márquez (con "Dame Felicidad"), entre otros.

CON MUCHO SENTIMIENTO

"Mi disco es como un bebé recién nacido, y comparto mucho ese sentimiento porque acabo de tener a mi quinto nieto. Es el primer hombre de los nietos que tengo. En cuestión de mi apellido, el Guzmán sobrevive en Apolo Alejandro.

"Él es mi representante sexual. Está muy guapo, lo veo todos los días y estoy encantado con eso", expresó el famoso.

Para Guzmán, recibir a su primer nieto varón es todo un agasajo, tanto que, dijo, ya hasta le tomó fotos a su aparato reproductor.

"Tenía cuatro nietas, la mayor tiene 28 años, y puras mujeres. El apellido se queda hasta que nació Apolo, con su pitito colocado entre las piernas, y además le saqué una foto, así de '¡quiúbole, cabrón!'", bromeó.

HABLA SOBRE FRIDA

Respecto a su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, aclaró que fue ella quien tomó la decisión de alejarse de la familia.

"Frida quiere independizarse de la familia, le estorba la familia. Ella quiere triunfar y ojalá lo logre. En la parte de educación, de respeto y de cariño a sus parientes, esa parte de su vida la dejó a un lado", comentó.

"Ella no quiere a su familia. Es muy difícil que yo le diga a mi nieta 'quiéreme' si ella no quiere hacerlo, y si lo hace así, pues ojalá triunfe porque si no se quedará sola.

Añadió que ha tenido que apartarse de su camino tras las últimas charlas que han tenido debido a un choque en las opiniones de ambos.

"Sí he hablado con ella, pero lo terrible de la última vez es que o hago lo que ella dice o se enoja conmigo, y entonces pues con permiso, la dejo que haga la que quiera", dijo.

TRISTE POR ACTITUD

DE SU NIETA

Compartió que le entristece saber que Frida prefiera más el cariño de la actriz Carmen Salinas, quien le ofreció hace unas semanas cariño de madre, que el de su propio abuelo.

"¿Cómo les haría sentir a ustedes que un nieto les diga que quiere más a Carmen Salinas que a su abuelo?", señaló