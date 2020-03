Lanza ´No Termino´

La banda colombiana de música pop Morat, estrenó su nuevo sencillo No termino, luego de una serie de pistas que dejaron a sus seguidores para causar expectativa sobre el lanzamiento.

Además, los colombianos publicaron el video musical que acompaña este lanzamiento, un metraje en el que se les ve tocar la melodía, mientras les arrojan pintura que llena de color el clip.

Días antes del debut, la agrupación publicó una serie de fotografías del video, con leyendas de fragmentos incluidos en su nueva obra musical: "Te me escapaste y yo quedé indefenso", "no bailé contigo por cobarde", son algunas de las frases que previamente revelaron.

Después de la expectativa, el grupo colombiano lanzó el video musical, que logró 4 millones de visualizaciones, antes de cumplir una hora de su publicación y tuvo un excelente recibimiento por parte de los espectadores.

"¡Esperé tanto este momento!, qué rolón", "Me llegó al alma en el momento más oportuno, Morat debe ser reconocido por mucho más que otros grupos", fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Líricamente, la canción gira en torno a un romance que no sucedió y cuenta todas las cosas que no pudieron hacer como pareja, gracias a la indecisión del intérprete.

"No quiero contar cuántas canciones no bailé contigo por cobarde. Como deben ser tantos millones, no sé cuanto me tarde, no quiero contar todas las cosas que a final de cuentas sé que nunca hicimos", dice en una de sus estrofas.

Actualmente, la banda se encuentra en preparativos de una serie de conciertos que ofrecerá alrededor de la República Mexicana para promocionar su nuevo tema.