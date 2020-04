Lanza Netflix serie en Instagram

Netflix estrenará la serie Wanna Talk About It? a través de Instagram Live, informó The Hollywood Reporter.

El programa habla sobre cuestiones de salud mental durante la cuarentena por el Covid-19 y en él participan estrellas de las series de Netflix como Noah Centineo y Lana Condor, de To All the Boys I´ve Loved Before; Joey Kings, de Booth´s; Caleb McLaughlin, de Stranger Things; Ross Butler y Alisha Boe, de 13 Reasons Why y Jerry Harris de Cheer´s.

Durante la transmisión en vivo, los actores y actrices dialogan con expertos en materia de salud mental de National Alliance on Mental Illness (NAMI), Mental Health America, The Trevor Project, Crisis Text Line y American Foundation for Suicide Prevention.

La serie comenzará a transmitirse este jueves a las 18:00 horas tiempo del centro de México, y podrá verse a través del perfil de Instagram de Netlfix. Noah Centineo será la primera estrella en presentarse.

Wanna Talk About It? se presentará todos los jueves hasta el próximo 14 de mayo.