Lanza libro infantil

Ciudad de México.

Metallica lanzará "The ABCs of Metallica", libro infantil con el que cuentan su historia a través de rimas.

En su cuenta de Facebook, la banda informó que la publicación estará disponible a partir del 26 de noviembre, además de que una parte de lo recaudado en ventas será destinado a la fundación All Within My Hands.

El libro fue escrito por Howie Abrams, autor de libros similares como "Hip-Hop Alphabet" y fue ilustrado por Michael "Kaves" McLeer.

"The ABCs of Metallica" puede preordenarse a través de la tienda en línea de la banda.