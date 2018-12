Lanza DPS nuevas cuentas en redes sociales Facebook y Twitter

McAllen, Tx. El Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, anunció el lanzamiento de nuevas cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter, en la que estarán publicando información relacionada con la Patrulla de Caminos de Texas, Texas Highway Patrol.

Welcome to the Texas Highway Patrol´s (THP) Twitter! We´re excited to launch this new page as a tool to help THP connect with the Texans we serve and protect. Follow along and stay up-to-date on the latest happenings with THP!