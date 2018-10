Lanza dos nuevas canciones

Ciudad de México

Papa Roach lanzó dos canciones nuevas 'Renegade Music' y 'Who Do You Trust?', canciones que formarán parte de su décimo álbum de estudio.

Las nuevas canciones tienen a Papa Roach continuando con su buena racha de auténticos himnos de rock. El frontman Jacoby Shaddix explica, "Who Do You Trust? es una declaración de compromiso - en estos tiempos, ¿a quién confías? El mensaje de la canción es que pienses por ti mismo y confíes en ti mismo, y las imágenes de la canción equivalen a eso. Hay un mar de información - ligeramente fuera de foco- y tú quedas flotando tratando de decidir por ti mismo. ¿En quién confías?"

Papa Roach ha sido elogiado por sus colegas del mundo del rock como un "regreso inesperado", con dos décadas de éxitos continuos y una carrera que resurgió en 2017 con "Crooked Teeth". Loudwire explica, "Papa Roach está entrando en una nueva era de su carrera. Mientras que una gran parte de sus contrapartes originales se han convertido en actos de nostalgia o se han salido del radar por completo, Papa Roach está encontrando formas de revertir su trayectoria... El cielo es el límite para una banda que continúa jugando sus cartas y que está dispuesta a derrumbar unas cuantas paredes".

La agrupación estadunidense de rock alternativo se estará presentando junto a Good Charlotte en el Jardín de la Arena Ciudad de México el próximo 12 de octubre.