Lanza dos canciones

El cantante y productor canadiense Drake está de estreno, pues lanzó dos canciones en conjunto: When to Say When" y "Chicago Freestyle".

En lugar de apostar por un video para cada canción, Drake decidió fusionar ambos temas en un solo material -dirigido por el director de fotografía Theo Skudra-, que fue filmado en Brooklyn, Manhattan y Toronto.

En When to Say When el músico hace referencia a la madre de su hijo, Adonis, mientras que en Chicago Freestyle habla de lo difícil que puede ser su carrera y salir de gira, las lecciones que ha aprendido y errores que ha cometido en sus relaciones pasadas, así como los éxitos que ha tenido en las listas de Billboard.

Tan sólo en 2019, Drake arrasó en la cima de los premios con 12 galardones, entre ellos mejor artista, mejor rapero y mejor álbum por Scorpions. Esto lo hizo acreedor de 27 distinciones, el máximo ganador en la historia de los Billboard.

Estos temas son lanzados después que en enero dio a conocer su colaboración junto a Future, en Life Is Good" y Desires. El rapero había anunciado que su sexto álbum llegaría a mediados de 2020.