Lanza DJI un Mavic más ligero

La empresa china lanzó en México su nuevo dron MavicAir, que por su tamaño, modo de controlarse, especificaciones y precio, está orientado a los amantes de la fotografía más que a los pilotos tradicionales de drones.

"Queríamos un dron que incorporara y mejorara todas las capacidades de DJI, un dron tan potente que pudiera grabar videos en 4K completamente estabilizados, que fuera inteligente y ultra portátil", dijo en el evento de lanzamiento Cinzia Palumbo, gerente de marketing para Latinoamérica de DJI.



El Mavic Air es un dron que pesa 430 gramos y cuando está plegado es del tamaño de un iPhone 8 Plus. Tiene cámara de 12 megapíxeles capaz de grabar videos en 4K, y su sensor con apertura de f/2.8 tiene una distancia focal que equivale a un lente de 35 milímetros



Además de tomar fotos y videos de forma tradicional, el Mavic Air estrena dos funciones de captura: Asteroide, que toma una imagen panorámica en 360 grados del lugar donde se encuentra, y Boomerang, que hace un video alrededor del protagonista para mostrar su paisaje.



"Los primeros drones no eran tan fáciles, eran pesados, tenías que montar la cámara, no eran tan estables", dijo en el evento Santiago Arau, fotógrafo mexicano que se especializa en imágenes aéreas y que usa drones de la empresa para documentar escenas de la Ciudad de México.



"Antes para sacar estás fotografías tenías que contratar un helicóptero, y eran imágenes muy caras, pero ahora tomar estas fotografías está al alcance de la mayoría de los fotógrafos", dijo.

DJI anunció su nuevo dron el 23 de enero en Nueva York y un mes después estará a la venta en México. El DJI Mavic Air costará 20 mil 900 pesos y estará disponible a mediados de febrero en el País, con una preventa a partir de este martes en Liverpool.



Un segundo paquete, de 25,700 pesos, también está disponible, e incluye dos baterías extra, un par de hélices y un bolso.





De un vistazo:

Mavic AirCámara: 12 megapíxelesVideos: 4k estabilizados a 30 fotogramas por segundo y 100 mbpsVelocidad máxima: 68 kilómetros por horaFuncionamiento: hasta los 5 mil metros de alturaMemoria interna: 8GB con ranura para microSDBatería: hasta 21 minutos de vueloColores: rojo, negro y blanco