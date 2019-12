Lanza Colateral

Con la experiencia que tuvo con Flo Rida, hace siete años, luego de hacer la canción “Quiero Creer”, Beto Cuevas aprendió la lección y se propuso sólo colaborar con gente con la que se entendiera por completo.

El cantautor chileno, quien cumple 30 años de carrera, compartió en conferencia de prensa lo que sucedió cuando planificó aquella pieza que promocionó como sencillo, pero que no funcionó del todo.

“Aprendí que una colaboración tiene que ser con quien te gusta, con quien lo sientes, y eso me pasó cuando hice la canción con Flo Rida, yo le quise explicar lo que quería, sí, quería que nos pusiéramos a trabajar en algo. No me hizo caso, mandó su versión de la canción, puso lo que le gustó y me enojé. Por eso ahora, con estas colaboraciones, son personas con las que me entiendo”, manifestó Cuevas.

Esto, lo señaló en la presentación oficial de su nuevo álbum Colateral, en la que tiene piezas inéditas, como “Rosas en el Lodo” y “La Mitad”, más colaboraciones con éxitos ya conocidos como “Aquí”, con María José; “Tanta Ciudad”, con Leonardo De Lozanne; y “Mentira”, con Ely Guerra.

“No se trata solo de popularidad, no creo que hacer algo así funcione. Son personas a las que quiero, admiro y respeto y con quien me siento muy identificado. Con Ana Torroja tengo una canción que me gusta mucho, ‘Fuera de Mí’, y sinceramente, era la ideal para ella”.

Beto, oriundo de Santiago de Chile y radicado en Los Ángeles, dijo que la portada de su disco se debe a que en su papel de diseñador gráfico siempre le ha gustado involucrarse con el arte de sus trabajos.

Esta ocasión, visualizó a personajes y amigos imaginarios que van a verlo tocar en un espectáculo, y superan más de 60 los diferentes rostros que utilizó para toda la identidad gráfica del material ya que incluso el video lyric del primer sencillo, “Requiem de Amor”, muestra a varias de esas personas imaginarias.