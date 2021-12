Lanza Cofepris alerta contra medicamento

Destaca que esa alerta fue publicada después de un proceso de análisis técnico realizado a la etiqueta del producto ya mencionado y posterior a las acciones de vigilancia realizadas a la razón social Productos Medzena S.A. de C.V, a la cual la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no ha emitido licencia sanitaria, ni aviso de funcionamiento.

Al no contar con los permisos de salud, ese producto no garantiza su calidad y eficacia, por lo que representa un riesgo para la salud del consumidor, ante tal situación la Cofepris emite las siguientes recomendaciones: en caso de contar con el producto Zol-Z Pantoprazol, suspender su uso de inmediato y contactar con el profesional de la salud para continuar con su tratamiento médico y al Sistema Nacional de Salud, distribuidores y farmacias: en caso de identificar el producto no adquirirlo y si cuentan en almacén, inmovilizarlo y realizar una denuncia sanitaria, a través de la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.

Fármacos apócrifos, un peligro para la salud.