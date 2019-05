Lanza CNTE advertencia

Ciudad de México.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que si la reforma educativa de 2013 no se abroga en el Congreso de la Unión, los maestros lo conseguirán en las calles y con sus métodos.

Los maestros lamentaron que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se continúan repitiendo políticas neoliberales "que significaron el exterminio", y que han ocurrido asesinatos de líderes sociales al igual que en pasados gobiernos.

"La mal llamada reforma educativa si no es abrogada como lo estamos observando, mediante la ruta parlamentaria, no nos queda otro camino que la ruta que la Coordinadora ha creado desde hace 39 años: serían las calles compañeras y compañeros pero lo debe ser en discurso nada más, tiene que atravesar en la práctica", dijo Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la sección 7 de la CNTE.

Durante el mitin que se celebró en el Zócalo de la Ciudad de México en el marco del 1 de mayo, el líder sindical dijo que el nuevo reto de la Coordinadora es que se enfrenta a un gobierno que, a diferencia de los anteriores, tiene un gran respaldo y popularidad, "que nos resulta difícil de entender".

Este respaldo le ha permitido pasar "con facilidad" la Guardia Nacional, la reforma laboral y ahora la educativa.

"Hoy nos enfrentamos a la política de un gobierno con gran popularidad, popularidad que no alcanzamos a entender todos. Están en peligro no solo los derechos laborales y sindicales de los trabajadores", dijo.

"Pasó fácilmente la Guardia Nacional, pasó fácilmente la reforma laboral, y no la reforma educativa, sino reforma administrativa nuevamente".

Ayee miércoles marcharon integrantes de la CNTE y de otras organizaciones sociales, como la Asamblea de Barrios y el Frente Popular Francisco Villa, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. De acuerdo con información de monitores de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, hubo alrededor de 5 mil personas que se incorporaron a dicha manifestación.

Gritaron consignas como "Abrogación, no simulación", "Reinstalación, no reincorporación".

Al caminar sobre Paseo de la Reforma, se mostraron molestos al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha incumplido su promesa de abrogar la reforma educativa del 2013.

Marchan y se unen al paro de labores

Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios de Chiapas, y se unen al paro labores de 48 horas para exigir la abrogación total de la reforma educativa.

En el marco del Día del Trabajo los maestros disidentes acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de impulsar una reforma de "maquillaje" porque se mantiene intacta la reforma realizada por la administración de Enrique Peña Nieto.

Héctor Gutiérrez Martínez, integrante de la Dirección Política de la Sección 7 del SNTE en la entidad, refirió que el régimen de excepción laboral sigue afectando al magisterio y los deja en la indefensión, porque excluye que el sentido de la educación permee el artículo 3o y el ámbito laboral se garantice en el 123 Constitucionales.

Sin embargo, lo que hacen actualmente es ponerle "un maquillaje" a la reforma. La adornaron, y es más peligrosa que la anterior, sostuvo.

"En el actual gobierno continúa reinando el viejo esquema de hacer política, de qué Cuarta Transformación se habla, cuando lo hacen de manera amañada, modifican el orden del día y se agrega el contubernio de los partidos políticos, cuestionó el representante de la CNTE.

"Las propuestas que se hicieron no fueron consideradas, no obstante las reuniones con el gobierno y la Secretaría de Educación, porque el régimen de excepción laboral no debe permanecer y cambiaron el Instituto Nacional de Evaluación con una autonomía simulada", aseveró Gutiérrez Martínez.

Pese a esas actitudes y acciones gubernamentales, sostuvo, el magisterio sostiene su propuesta de diálogo y negociación.

Los docentes anticiparon que para 15, 16 y 17 de este mes se tiene preparado otra jornada de lucha con un paro de 72 horas que se realizará también en el centro del país.

Y advirtieron que si el gobierno federal no abroga en su totalidad la reforma educativa, los trabajadores y el pueblo lo harán" en las calles.