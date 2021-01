Lanza calendario 2021

Ciudad de México.

Arranca el 2021 y con ello, una serie de proyectos para Lis Vega, quien presume que saldrá su nuevo calendario e invita a que sigan su cuenta llena de sensualidad en OnlyFans.

"Este año ha sido de muchísimo aprendizaje para mí y en este calendario busco conectar directamente con mi público y compartir mi esencia. Quiero que mis fans no solo me vean, sino que sientan mi esencia cada mes, con frases motivadoras que me identifican como persona", afirmó.

El calendario "Vibrando en plata" se puede adquirir en línea mediante la página LisVegaWorld.com, mismo que estará firmado por la famosa.

Este trabajo es de corte completamente erótico, contará con 14 fotos exclusivas y se une al proyecto sensual de la bailarina en su cuenta de OnlyFans, que no puede compartir en Instagram para sus 1.6 millones de seguidores.