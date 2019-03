Lanza Bernie Sanders campaña en pos de una ´revolución política´

Nueva York, NY.

El senador Bernie Sanders aseguró hoy que pugnará por "una revolución política que va a transformar a Estados Unidos", al arrancar en Brooklyn su campaña por la candidatura demócrata a la Presidencia estadunidense para 2020.

"Gracias por ser parte de una campaña que no solo va a ganar la nominación demócrata, que no solo va a derrotar a Donald Trump, que es el presidente más peligroso de la historia moderna de Estados Unidos, sino que con su ayuda vamos a transformar a este país", dijo el político entre vítores de sus partidarios.

A diferencia de su primera campaña por la Presidencia en los comicios de 2016, el senador independiente por Vermont habló esta vez sobre temas personales, como sus vivencias como hijo de un inmigrante que creció en una familia de clase media baja, y después se convirtió en un activista por los derechos civiles.

En el acto participaron oradores como el representante por Carolina del Sur, Terry Alexander; el activista Shaun King y la exsenadora por Ohio, Nina Turner, quienes destacaron aspectos de la historia personal de Sanders y de su desarrollo como político de izquierda.

Tanto Sanders como los otros oradores resaltaron las diferencias en los orígenes del aspirante a la candidatura presidencial demócrata con los del magnate republicano Donald Trump.

"No tenía un padre que me diera millones de dólares para construir rascacielos de lujo, casinos y clubes de campo (...) No provengo de una familia que me otorgara una asignación de 200 mil (dólares) por año a partir de los tres años", manifestó el político de 77 años.

"Esto no es un mito exagerado (...) Esta es la historia de origen de un revolucionario político", aseveró por su parte King.

Colaboradores de Sanders han insistido en que el senador debe hablar más sobre su historia personal, tras considerar que puede ser un elemento que ayude a generar confianza entre los estadunidenses que no simpatizan con Trump.

"Sanders es el hijo de un inmigrante judío de Polonia y creció en un pequeño departamento con renta congelada en Flatbush (...) Se graduó en la escuela pública James Madison High School y asistió al Brooklyn College, antes de graduarse de la Universidad de Chicago", señaló su campaña en un comunicado.

Aunque gran parte de los discursos se centraron en aspectos biográficos, Sanders también insistió en sus críticas a la desigualdad de ingresos y la "clase multimillonaria", a las compañías de seguros y las farmacéuticas, además de pronunciarse en contra de una política exterior intervencionista.