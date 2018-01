Lanza Amazon tienda especial para los Reyes Magos

El 6 de enero se aproxima y con ello la visita de los Tres Reyes Magos a las casas de todo México. Para ayudar a Melchor, Gaspar y Baltazar a entregar sus regalos a todos los niños, el portal de comercio electrónico Amazon pone a su disposición su tienda especial para esta fecha.

Por ello, hasta el 7 de enero, los reyes podrán encontrar en amazon.com.mx/reyesmagos miles de recomendaciones de productos y artículos para escoger el regalo indicado para cada niño. Además, tendrán la oportunidad de elegir entre Ofertas Destacadas, Ofertas Relámpago y Ofertas del día, todos los días, en artículos seleccionados.

En la tienda especial de Día de Reyes, se podrá filtrar las búsquedas por departamento, tipo de promoción, precio, descuento y opinión de otros clientes en Amazon México para encontrar el regalo ideal para cada niño.

Existen diferentes productos de marcas como: Marvel, Barbie, Funko, My Little Pony, DC Comics, Star Wars, Shopkins, Transformers y más. Los clientes podrán encontrar también algunas promociones especiales para productos enviados y vendidos por Amazon México como:

• Un paquete de dardos sin costo adicional en la compra mínima de 499 pesos en lanzadores NERF.

• Un peluche básico de regalo en la compra de 499 pesos o más en juguetes My Little Pony.

• Regalo de un paquete de 5 Hot Wheels en la compra mínima de 499 pesos en productos de la misma marca.

• Barbie de regalo en la compra de 499 pesos o más en productos de la misma marca.

• Un Set Travel Companion de regalo en la compra de 799 pesos o más en productos LEGO.

Asimismo, dentro de la tienda especial de Reyes Magos, los clientes podrán tener acceso a la "La lista de juguetes" que incluye los artículos más populares de este temporada ordenados por edad, género y tipo de juguete.

Además, encontrarán productos seleccionados de las categorías de: juguetes, libros infantiles, deportes, ropa, videojuegos, películas y una selección curada con más ideas que incluye cámaras, audio, instrumentos musicales, papelería y más.