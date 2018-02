Lanza Alemania alerta a sus ciudadanos por violencia en México

Cd. de México.- El Gobierno de Alemania alertó a sus ciudadanos que deseen viajar a México sobre el riesgo de que aumente la violencia por el ambiente electoral que culminará el 1 de julio.



En el texto "México: información sobre viajes y seguridad", el Ministerio de Relaciones Exteriores describió el pasado 21 de febrero que los actos delincuenciales, cada vez más, se cometen a plena luz del día, y en éstos no sólo salen perjudicados sus protagonistas, sino también transeúntes.



"La situación de seguridad en muchas partes de México está empeorando constantemente", comienza la recomendación en uno de los nueve apartados -de los cuales dos están destinados para prevenir el crimen que impera en México- que están disponible en la página oficial.



En el segundo apartado, "Instrucciones de Seguridad Específicas", el Gobierno alemán previene a sus viajeros a cuidarse de agentes policiacos por su probable colusión con delincuentes.



"Las fuerzas de Policía o el personal de seguridad uniformado o los delincuentes que se hacen pasar por tales pueden, en principio, estar implicados en delitos penales", describe el texto.



Similar a la alerta que emite Estados Unidos, en este escrito ubican que en la zona norte del País y, en específico, en los estados que limitan con la costa del Pacífico, es en donde mayor probabilidad hay de encontrarse con enfrentamientos entre elementos de las Fuerzas Armadas contra sicarios.



Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán, Ecatepec y Acapulco (excepto la zona Diamante y el Pie de la Cuesta) son señalados como ciudades no recomendadas para pisar durante su estancia en México.



Asimismo, previenen sobre permanecer de noche en las calles de Cancún, Quintana Roo, por los últimos acontecimientos que han ocurrido ahí.



"No se recomienda quedarse durante la noche en el centro de Cancún. Recientemente, hubo varios enfrentamientos violentos", aseguró el Ministerio.