La mujer que se vio obligada desmentir que el intelecto no depende de la menstruación

"La función cognitiva de las mujeres no depende de los cambios hormonales". Así de rotunda resume su trabajo la investigadora Brigitte Leeners, del Hospital Universitario de Zúrich, un estudio en el que se descarta que haya cambios en las capacidades mentales de las mujeres al atravesar los altibajos hormonales del ciclo menstrual.

El equipo de Leeners analizó las funciones cognitivas de un grupo de mujeres en Hannover (Alemania) y en Zúrich (Suiza) a lo largo de dos ciclos menstruales, con cuatro pruebas por ciclo, para explorar la posible evolución o cambios durante esos periodos en los que cambian los niveles hormonales de las mujeres, como los estrógenos o la progesterona. Tras analizar los resultados de estas mujeres, observaron que estos cambios hormonales no tuvieron ningún impacto en la llamada memoria de trabajo (memoria a corto plazo necesaria para realizar tareas y procesar información), en la fluidez verbal, en los sesgos cognitivos o en la capacidad de prestar atención a dos cosas a la vez. Ninguna de las hormonas estudiadas tuvo un efecto repetible y consistente en las capacidades cognitivas de las participantes del estudio. Los investigadores buscaban cambios en las mujeres y entre las mujeres medibles en los dos ciclos, pero no encontraron ninguno.

Además, según señalan en el estudio que publica Frontiers in Behavioral Neuroscience, en grandes ensayos controlados y aleatorios en mujeres que realizan la transición a la menopausia no detectaron asociaciones significativas entre la terapia con estrógenos y la capacidad cognitiva.

Leeners explica que realizó este trabajo entre otros motivos para descartar una anécdota que se repite en su trabajo: "Como especialista en medicina reproductiva y psicoterapeuta, trato con muchas mujeres que tienen la impresión de que el ciclo menstrual influye en su bienestar y desempeño cognitivo". Viendo que los resultados de otros estudios previos —con resultados dispares o inconcluyentes— partían de una metodología mejorable, con pocas mujeres y un solo ciclo menstrual, el equipo de científicos se decidió a analizar este asunto con mejores herramientas. Además, como explica su estudio, "en la literatura científica, las hormonas sexuales femeninas y el ciclo menstrual se han relacionado con el rendimiento cognitivo", otro motivo por el que se pusieron a analizar esta supuesta relación.

Para Leeners no hay dudas: "Los cambios hormonales relacionados con el ciclo menstrual no muestran ninguna asociación con el desempeño cognitivo. Aunque puede haber excepciones individuales, el desempeño cognitivo de las mujeres en general no se altera por los cambios hormonales que ocurren con el ciclo menstrual". Consultada sobre posibles sesgos negativos hacia las mujeres en estudios previos, Leeners explica a Materia que los estudios en las mujeres a menudo son más complicados de realizar, ya que necesitan ser controlados por los posibles efectos hormonales o tiene que demostrarse que no existe tal efecto hormonal y por lo tanto se necesitan más mediciones y participantes en el estudio. "Por lo tanto, las mujeres están actualmente subrepresentadas en los estudios y la ciencia está solo empezando a abordar correctamente las diferencias entre hombres y mujeres", zanja.

La investigadora cree que su trabajo es únicamente un primer paso que debe asentarse en futuras investigaciones más sólidas. Por eso, Leeners asegura que para obtener una imagen más completa de esta relación entre hormonas y capacidades cognitivas también están trabajando en el estudio de otras funciones cerebrales, las preferencias por alimentos específicos o las reacciones a los estímulos sexuales en relación con los cambios hormonales.