"La Momia" recauda sólo $32,2 mdd en su debut

NUEVA YORK, EUA.— La Mujer Maravilla venció al estreno de La Momia el fin de semana en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, con un ingreso de 57,2 millones de dólares en boletos vendidos, se informó el domingo.

"The Mummy" producida por los estudios Universal recaudó solo 32,2 millones en su debut este fin de semana.

Sin embargo eso no fue suficiente para competir con "Wonder Woman" de Warner Bros. en su segunda semana de estreno. La película estelarizada por Gal Gadot ha recaudado más de 205 millones de dólares en las taquillas norteamericanas desde su estreno hace dos semanas.

El pobre arranque de "The Mummy" _con un costo de producción de unos 125 millones_ significo también un triste inicio para "Dark Universe", de Universal, ya que más reciente entrega de La Momia buscaba lanzar una nueva franquicia de películas de monstruos.

“It Comes at Night", más enfocado a los aficionados al cine de horror, tuvo un modesto ingreso de 6 millones en su fin de semana de estreno.

A continuación presentamos las cifras aproximadas de recaudación del viernes al domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según comScore.

1. “Wonder Woman”, 57,2 millones de dólares.

2. “The Mummy”, 32,2 millones

3. “Captain Underpants: The First Epic Movie”, 12,3 millones

4. “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tells”, 10,7 millones

5. “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, 6,2 millones

6. “It Comes at Night”, 6 millones

7. “Baywatch”, 4,6 millones

8. “Megan Leavey”, 3,8 millones

9. “Alien: Covenant”, 1,8 millones

10. “Everything, Everything”, 1,6 millones