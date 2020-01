Lamentan su partida

Cd. de México

Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia, expresó el dolor que siente por la muerte de Kobe Bryant, quien la mañana de este domingo falleció en un accidente de helicóptero.

"Me encuentro en shock tras las noticias del fallecimiento de Kobe and Gianna (su hija). Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Amé a Kobe, era como un hermano pequeño para mí.

"Hablábamos seguido y extrañaré mucho esas conversaciones. Era un competidor feroz, uno de los mejores del basquetbol", dice un comunicado de la ex figura de los Bulls de Chicago.

Jordan y Bryant tuvieron una excelente relación pese a las comparaciones que siempre existieron.

Michael terminó su comunicado resaltando el amor que Kobe tenía por su familia, así como mandando condolencias a Vanessa Bryant.

Raptors y Spurs honran a Bryant

Los Raptors y los Spurs colaboraron para rendirle un homenaje al fallecido Kobe Bryant en el comienzo del encuentro del domingo, que Toronto terminó ganando 110-106 a San Antonio.

Al comenzar el partido, cada equipo retuvo el balón sin hacer mayor cosa con el mismo hasta que se agotó el reloj de disparo de 24 segundos. Fue un recuerdo del número 24 que usaba el astro retirado de la NBA, quien falleció en un accidente de helicóptero a los 41 años.

Dedica Neymar gol a Kobe

Neymar, delantero del PSG, celebró uno de sus goles en memoria del fallecido Kobe Bryant.

Luego de marcar el 2-0 contra el Lille, el brasileño formó con sus manos el número 24, que Bryant usó al final de su carrera su carrera, para después voltear al cielo.

Neymar y Bryant tuvieron la oportunidad de convivir en varias ocasiones, pues el brasileño es aficionado del basquetbol como Kobe del futbol.

Bryant sufrió un accidente en helicóptero esta mañana en California donde murió a los 41 años.

Despide Shaq a su ´hermano´

A través de un conmovedor mensaje en su cuenta de Twitter, Shaquille O´Neal despidió a Kobe Bryant, pareja que dio muchas alegrías a los aficionados de los Lakers.

"No hay palabras para expresar el dolor que estoy atravesando con esta tragedia de perder a mi sobrina Gigi y mi hermano @kobebryant. Te amo y te extrañaremos. Mis condolencias para la familia Bryant y las familias de los otros pasajeros a bordo. Estoy muy mal ahora mismo", publicó el Shaq.

Bryant y O´Neal formaron una de las mejores parejas de la NBA, donde conquistaron los campeonatos de 2000, 2001 y 2002.

Elogia James a Bryant

LeBron James tuvo algunas palabras de elogio para Kobe Bryant, horas antes de que el ex jugador falleciera en un accidente. En un video difundido en redes, se ve al "Rey" recordar algunas anécdotas con Bryant, quien murió este domingo al desplomarse el helicóptero en el que viajaba.

"En 2001 creo que jugaba en Nueva Jersey y el All-Star Game fue en Filadelfia si no me equivoco. Ese sábado Maverick Carter y yo fuimos hasta el Intercontinental en el centro de la ciudad. Kobe me dio un par de tenis que terminé usando la noche siguiente. Eran los Kobe rojos, blancos y azules. Yo calzó del 15 y él 14, pero igual los usé", recordó James.

Cuando LeBron se enteró de la muerte de Bryant, rompió en llanto, escena que se pudo ver en otro video que también se viralizó en redes.