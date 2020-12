Lamentan su muerte

La muerte de Armando Manzanero fue sentida por músicos y autoridades para quienes el maestro mexicano de la música romántica deja un gran hueco.

Es algo muy triste, don Armando Manzanero, un gran compositor, de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social... Armando Manzanero era un hombre sensible, un hombre del pueblo, por eso lamento mucho su fallecimiento", presidente de México,

Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa.

No tengo palabras... ¡Ay Armando!... Parece que fue ayer cuando grabamos ´Eddie, Eddie´, nuestro primer éxito juntos. Cuántos años de recuerdos, de lucha, de anécdotas, de giras y de cariño. Mi Manzanas querido, siempre estará en mi corazón", cantante y actriz mexicana

Angélica María, en Twitter.

Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Manzanero... De volver a recorrer juntos esos lugares maravillosos, de reír a carcajadas, de comer hasta no poder más y luego arrepentirnos en mitad del concierto... Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites", soprano mexicana

Susana Zavaleta.

Maestro... quiero decirte que desde pequeño me animaste a escribir canciones, gracias. Nos quedamos con tus sentimientos cabalgando por nuestra venas, descasa en paz",

Fher, vocalista de la banda mexicana Maná, en Twitter.

Nos enseñaste (a) adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos",

cantautor español Alejandro Sanz, en Twitter.

ADORO, LA NOCHE EN QUE NOS CONOCIMOS... Maestro Armando Manzanero. Te llevas mi admiración y respeto",

cantante español Raphael, en Twitter.

Muy triste con su partida. Se nos fue un rey de la música. Descanse en paz maestro",

cantautor puertorriqueño Ricky Martin, en Instagram.

Uno de los grandes compositores e intérpretes americanos. Hombre de férreas convicciones y una musicalidad superior... Alma noble y bellísima persona. Viví con él momentos inolvidables que atesoraré para siempre dentro de mi memoria y mi corazón. ¡Viva Armando!",

cantautor argentino Fito Páez, en Instagram.

¡Gracias maestro! Todas tus canciones fueron protagonistas de mis amores. Gracias por tu amistad y sobretodo por enseñarme tantas cosas de la música colombiana. Quedamos pendientes de nuestro encuentro en Mérida. ¡Manzanero por siempre!", cantautor colombiano

Carlos Vives, en Instagram.