Lamentan pérdida del patrimonio histórico

Cd. Victoria, Tam.- El derrumbe accidental de un muro perteneciente a una histórica casa antigua ubicada en el primer cuadro ocasionó pesar e incertidumbre por el patrimonio histórico edificado de Ciudad Victoria; fue la directora de Desarrollo Urbano municipal, la arquitecta Patricia Hernández Reyna, quién lamentó la situación y señaló que en la localidad no existe una cultura para ese tipo de legado.

“Es una lástima que no se pueda rescatar ese tipo de construcciones, que no se les pueda meter mano a la restauración, no hay una cultura de los propietarios en que rescatar un edificio eso tiene una mayor plusvalía; están dentro del primer cuadro de la ciudad como patrimonio histórico, el INAH está haciendo un muy buen papel en el sentido de que está vigilando que las edificaciones se respeten al momento de la construcción”.

Noticia Relacionada El socialismo, desde su prehistoria

Fue el tiempo, y posiblemente el exceso de humedad por las lluvias de la última semana, quienes finalmente lograron derribar el muro oriente de la casa ubicada en el 16 Méndez de la zona centro; grandes bloques de sillar aún se encuentran obstruyendo la vialidad en espera de que alguna autoridad, o los mismos propietarios del terreno, se hagan cargo de retirar los escombros de la vía pública.

La arquitecta Hernández Reyna participó en los trabajos de restauración de la Casa Filizola, hoy Pinacoteca del Estado de Tamaulipas, trabajos para los cuales fue necesario traer mano de obra calificada del vecino estado de San Luis Potosí ya que para la restauración de ese tipo de edificaciones se necesita de conocimiento y materiales especializados, lo cual, a la vez que hacen más caro el proceso lo hacen más lento.

“Se requiere de cierto requisito bastante laborioso, que la gente no tiene la cultura de cumplir con todo eso, pero el resultado es muy bonito, rescatar los edificios históricos del primer cuadro de la ciudad”, la funcionaria municipal indicó que el Centro Histórico abarca entre la avenida Alberto Carrera Torres al río San Marcos y de la vieja estación del ferrocarril hasta el panteón del Cero Morelos, “A ver quién sale de propietario, ojalá y se rescate por lo menos los sillares para que se pueda – en un futuro – restaurar esta casa”.