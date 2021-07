Lamentan malinchismo en tema de búsquedas

Las familias se enteraron de la apertura de fosas, por lo que acudieron, pero nunca fueron informados.

"Que el presidente tome cartas en el asunto directamente, ¿cómo es posible que les den más preferencia a extranjeros que a sus propios mexicanos, son humanos, pero en la Fiscalía nos tratan como delincuentes; es una vergüenza que tengan que venir extranjeros a solicitar por medio de embajada para que las autoridades trabajen ese tipo de diligencias muy horrorosas", dijeron.

Juan Antonio Rebasa explicó que las familias de personas desaparecidas sufren porque las autoridades no les dan el recurso asignado.

"Vivieron unos padres de familia que la pensión que les dan para sus hijos ya tienen un año que no les dan sus becas, les quitan las becas, a mí me quitaron derechos como víctima, no quieren dar viáticos, no quieren atender a las víctimas, se roban el dinero, yo le pido al presidente que le corte de tajo al gobierno de Tamaulipas, de la comisión nacional de antisecuestros porque la caja chica del fiscal", recalcó.

Explicaron que además los elementos no tienen las herramientas necesarias, y les dan de viáticos para la comida 150 pesos, que es una burla.

"Yo le pido al presidente que pida información a la Comisión Nacional en la unidad de antisecuestros, porque se roban el dinero", dijo.

Este jueves fue el último día para poder sacar los cuerpos, por lo que las diligencias terminaron.

Se abrieron las fosas por solicitud de extranjeros, cuando las familias batallan para obtener recursos y exigir que se abran las fosas para seguir buscando a sus seres queridos.

Además no hay archivos de los 48 cuerpos de hace años que fueron sacados, no se sabe nada.

Juan Antonio Rebasa Robles y Griselda Beas.