Lamentan mal servicio médico

Valle Hermoso, Tam.- Afiliados al seguro popular, se quejan del mala atención y la falta de medicamentos en los diferentes Centros de Salud de esta localidad.

Juan Ramírez, habitante de la colonia Jaritas, dijo: "mi esposa y yo fuimos a solicitar la vacuna de la influenza al centro de salud y una enfermera que está ahí, nos atendió de muy mala manera, nos dio ficha pero nunca nos habló para atendernos".

Otra mujer la cual no quiso proporcionar sus datos, mencionó que no se le quiso pasar a consultar ayer, por qué ya era muy tarde, a pesar que ella llevaba a su hijo menor delicado y se le dijo que no era urgencia, que llegara temprano que el horario era de las 08:00 a las 15:00 horas, cuando ella llegó eran las 13:00 horas.

Usuarios del seguro popular, cansados de dichas situaciones, solicitaron a las autoridades de salud del estado, remediar esta serie de problemas que se presenta en los diferentes centros de salud el municipio.