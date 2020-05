Lamentan descontrol en regular los precios

Matamoros, Tam.- El presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Miguel Ángel Tello Romero, lamentó que no haya ninguna autoridades que regule los precios de los productos en los comercios de esta ciudad, afectando directamente la economía de los matamorenses.

"Hemos observado como algunos artículos de primera necesidad han aumentado sus costos, una situación que sin duda alguna afecta a la economía de los ciudadanos", dijo.

"En mi caso no hay interés en las bebidas alcohólicas, pero no es justo que en estos momentos quienes se dedican a la venta de dichos productos hayan incrementado los precios hasta en un 300 por ciento, mientras que la autoridad hasta el momento no hace nada para frenar este abuso", indicó.

Recordó que siempre en momentos de crisis se vienen abusos, al principio de la pandemia las autoridades dijeron que iban a ser cuidadosos para que no se presentaran abusos por parte de los productores y distribuidores, pero solo se ve que eso ha sido una mentira más, los precios se han disparados de manera considerable.

"A nosotros no nos preocupa que haya escasez de cerveza, pero tampoco se debe de permitir que la vendan tres veces más de su valor, lo mismo sucedió con el huevo en su momento que es un producto de primera necesidad, pero desgraciadamente no hay autoridades de la Profeco, lo que origina que haya estos abusos en contra de la comunidad", consideró.

Tello Romero indica que es necesario que haya un control sobre los precios en general, ya que en estos momentos no hay dinero y simplemente se esta abusando de la necesidad de la gente.