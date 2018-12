Lamentan deceso

La actriz y productora Lourdes Deschamps Briones, esposa del extécnico de la Selección Mexicana Sub 17, Jesús Ramírez, falleció ayer, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Deschamps Briones era conocida por su trabajo en producciones como "Villa, Itinerario de una pasión", "Lazos de amor" y "Cero en conducta" con su personaje de Lola Meraz.

También produjo la película "Campeones", en la que cuenta la historia de su esposo, el extécnico del club América y como llegó a ser campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub17 en 2005.

La ANDI no precisó las causas del deceso, en tanto que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) expresó sus condolencias a Jesús Ramírez y a su hijo Diego Ramírez Deschamps.

"La Federación Mexicana de Futbol expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de la Sra. Lourdes Deschamps Briones, esposa de Jesús Ramírez Ruvalcaba, quien fue director técnico de la Selección Nacional de México Sub 17, campeona del mundo en 2005 y madre de Diego Ramírez Deschamps, director técnico de la Selección Nacional Sub 20. El futbol mexicano se une en oración para que familiares y amigos encuentren pronta resignación. Descanse en paz", indicó a través de su cuenta de Twitter @FMF.

Sus restos fueron cremados ayer mismo a las 17:00 horas en una agencia funeriaria localizada al sur de la Ciudad de México.