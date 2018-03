Lamentan comerciantes nueva orden de Tránsito. Desvían otra vez la circulación... y a clientes

Miguel Alemán, Tam.- Airadas molestias del comercio organizado ha generado el hecho de que los elementos de Tránsito Local encabezados por su titular José Javier Colín volvieron a desviar la circulación de autos, dejando desolada toda la avenida Hidalgo.

Los agentes obligaron a los automovilistas que iban con destino al Puente Internacional para cruzar a los Estados Unidos a tomar la avenida Venustiano Carranza hasta el Libramiento Manuel Cavazos Lerma, donde formaron largas filas por esa vía para internarse al vecino país.

Esta disposición fue implementada nuevamente por los elementos viales durante el pasado fin de semana, pues los automovilistas fueron desviados desde la calle cuarta de la zona centro al Libramiento MCL.

“Las filas de automovilistas que se formaron por el libramiento no beneficiaron a nadie, ni a los turistas, mucho menos a nosotros los comerciantes que esperábamos poder venderles algo a los automovilistas”, refirió un comerciante instalado con su local sobre la calle tercera.

Los comerciantes más afectados y que no pudieron tener ventas, fueron los establecidos desde la calle primera a la cuarta, quienes revelaron que si existieran filas de autos por enfrente a sus negocios, podrían tener la oportunidad de vender algo entre las familias que esperan avanzar, pues también hubo quienes tardaron hasta 3 horas en poder cruzar al lado americano.

“Durante todo el tiempo que tarda la fila en avanzar, los automovilistas y sus familias tienen la oportunidad de bajarse y adquirir algún artículo y por pequeño que sea o por rápido que hagan sus compras, redunda en un beneficio para el sector comercial”, explicó un pequeño empresario.

Por último, durante las últimas semanas ha sido más que evidente que la mayoría de los agentes de Tránsito Local, ya no quieren hacer labor de vialidad en los cruceros, donde no pueden obtener beneficios económicos, además de que al titular de la corporación le está faltando ejercer su autoridad para con sus subalternos que se no acatan sus instrucciones.