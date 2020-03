Lamentable deceso

El actor estadounidense Lyle Waggoner, reconocido por estar siete temporadas en The Carol Burnett Show -entre 1967 y 1974-, y su participación a mediados de los 70, como Steve Trevor en Wonder Woman, falleció este martes en Westlake, California, a los 84 años.

Diversos medios internacionales han confirmado la noticia por medio de su hijo Jason, quien manifestó que su padre murió, y luego estuvo enfermo durante años. La esposa del actor estuvo a su lado, aseguró su hijo.

Algunos de sus proyectos incluyeron el papel de "Steve Trevor" y "Steve Trevor Jr", junto a Lynda Carter, aunque también participó en otros programas como Gunsmoke , The Love Boat , It´s Your Bet y That ´70s Show .

En 1965, Waggoner realizó una prueba para dar vida al Caped Crusader en la serie Batman , de 20th Century Fox-ABC, pero el personaje lo obtuvo Adam West.

Finalmente, dedicó su vida a su propio negocio, el alquiler de más de 800 traileres a la industria del entretenimiento, con la compañía Star Waggons.