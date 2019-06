Lamenta violencia en República Dominicana

Ciudad de México

El cantante estadounidense Romeo Santos, de padre dominicano, lamentó que República Dominicana se vea empañada por la violencia, luego que se puso en el ojo del huracán por el atentado contra el exbeisbolista David "Big Papi" Ortiz.

"Ya había expresado mucha fuerza para su familia (de Ortiz) y lo único que puedo decir al respecto es que me alegro que quizá ya hayan podido arrestar a algunos sospechosos", indicó sobre el incidente que tuvo el dominicano "Big Papi", exjugador de los Medias Rojas de Boston.

Aunque le llena de pena y tristeza los hechos de violencia, y le preocupa la inseguridad, Romeo Santos, considerado "El rey de la bachata", destacó que República Dominicana no es eso, sino un lugar hermoso, con gente bondadosa y cariñosa.

"Me gustaría que hubiera un poco más de precaución sobre todo con las celebridades, que queremos a veces compartir con nuestra gente y desconectarnos de lo que es la farándula y todo el glamour, pero tenemos que entender que no todos tienen esas buenas intenciones y hay que cuidarnos", externó.

MANTIENE POSTURA

Romeo, quien tiene ascendencia puertorriqueña por su mamá, cuestionado sobre las fuertes políticas migratorias impuestas a México, recordó que ya había expresado su sentir hacia el presidente Donald Trump y prefería concentrarse en lo positivo pues no le gusta hablar mucho de política.

"No quiero repetir lo que dije porque fue una frase de muy mal gusto, pero sí puedo decir que amo a México, amo la cultura, amo la gentileza, la bondad que tienen todos los mexicanos y conmigo se han portado de maravilla", indicó sobre el "¡F**k Donald Trump!" que gritó en su concierto en Nueva York en 2015.

Por otra parte, sobre cómo seguir las recomendaciones de algunos organismos para no ofender a la mujer, cuando la bachata es un género sensual, indicó que siempre trata de cuidar sus canciones cuando está componiendo para no ofender a nadie.

"Yo creo que hay una gran diferencia entre una canción que hable de algo sexual a una canción que ofenda de forma sexual y de cualquier otra forma. No voy a incitar a la violencia jamás con mi música, no voy a incitar tampoco a lo desagradable; obvio que hay cosas que uno va a hacer con la mejor intención y a lo mejor va a ofender a algunas personas", respondió.

ES CAUTELOSO EN SUS VIDEOS

Sobre el llamado de atención por parte de una plataforma de videos a su clip "Sobredosis" el año pasado, indicó que se debió a que tienen nuevas normas con las que son muy cautelosos, pues parecía una chica que, aunque no estaba desnuda, traía un bikini que no dejaba mucho a la imaginación y por eso "como que lo censuraron" y tuvieron que hacer una versión un poco más moderada.

Pese a ello, reconoció que no es más precavido con sus videos: "No lo soy, o sea me tomo el chance y luego cuando me censuran, no he aprendido todavía, tengo que madurar en ese aspecto", señaló entre risas.

Señaló que la música latina está en buen momento, "no solamente lo que ha ocurrido con la bachata, sino con la música urbana, he navegado en ese género y me he beneficiado bastante, cuando veo a un latino triunfar, entiendo que es un triunfo también para mí".

Comentó que en su nuevo disco "Utopía" incluye un tema en el que participa su antiguo grupo Aventura.