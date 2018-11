Lamenta Slim países sin visión económica

Madrid, España.- El empresario mexicano Carlos Slim lamentó hoy que casi ningún país tiene una visión de largo plazo para impulsar el desarrollo económico, y alertó que la pobreza es un obstáculo para conseguir ese objetivo.

Al participar en el 19 Foro Iberoamericano que encabezan los ex Presidentes de Brasil Fernando Henrique Cardoso, y de Chile Ricardo Lagos, el empresario mexicano indicó que hay acciones que se pueden emprender para bajar el desempleo y promover una sociedad ajustada a la nueva época tecnológica.

Tras exponer los principales cambios industriales y económicos en los dos últimos siglos, Slim destacó que la sociedad actual, basada en servicios, se enfoca en el bienestar de la población, con una tendencia a que trabaje menos, gane bien y consuma más.

"Es una sociedad que se sustenta en la libertad para la innovación, la creación, la competencia, la educación y la movilidad, se sustenta en una educación de calidad", expresó.

Ante representantes políticos y del mundo económico de países de la comunidad iberoamericana, Slim sostuvo que una sociedad con pobreza y sin mercado no se sustenta, y resaltó el caso de China, que se esfuerza por sacar a millones de personas de la pobreza cada año.

Señaló que todo ello coincide con que "ahora las conquistas son económicas, no es militar como antes que se buscaba apropiarse del lugar, sino que ahora se busca su mercado, como lo hace desde hace tiempo Estados Unidos y también le sigue China".

En este escenario, consideró que el desempleo se puede reducir con medidas como elevar la edad de jubilación a los 75 años, toda vez que se prevé que la esperanza de vida se eleve a más de 90 años de edad.

Aseguró que ello permitiría ver corregida la situación financiera de muchos Estados en cuestión de pensiones, hacer que la gente trabaje menos días y darles oportunidad de que dediquen más tiempo a crear nuevas actividades, la cultural, el turismo y otras.

Slim planteó que la renta básica pueda beneficiar a estudiantes para mayor formación profesional, o bien a personas mayores que carecen de becas.

"La pobreza es un freno al desarrollo y combatirla es la mejor inversión. Lo único que tienen las personas es fuerza física y relativa, y se le pude capacitar y salir de marginación, hacerla parte del mercado y desarrollo es lo que hace China. Hacer una guerra contra la pobreza", reiteró.

Abundó que la educación se debe reforzar mediante el uso del desarrollo tecnológico, y mejorar el nivel de calidad en la enseñanza.

En este evento, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Embajador designado de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, refirió que la inteligencia artificial puede cambiar el actual sistema educativo que en 200 años no se ha modificado y tiene cosas obsoletas.

"Estamos frente a la posibilidad de construir un nuevo modelo educativo y hay evidencia empírica que lo va a sustentar", afirmó De la Fuente sobre este desarrollo que permitiría aprendizaje personalizado en lugar de planes estandarizados con todos sus criterios homogéneos.

Recalcó que se trata de modelos informáticos de grandes procesadores con capacidad de almacenar datos, que no reemplaza al maestro, pero permite al alumno acceder a un mayor avance en el aprendizaje, recibir tutoría personalizada y clases en línea.

Destacó que si bien presenta el problema del costo para insertarlo en el actual sistema educativo, no es algo sólo para escuelas privadas, sino también gran escala como en India.

De la Fuente manifestó que es un programa de inteligencia artificial que tiene componentes de ciencia y muchas otras disciplinas, con lo que se empieza a revolucionar el sistema educativo que en 200 años no se ha modificado.

"Veo a América Latina y España no muy favorables en este reto porque hay rezagos; no incorporamos la investigación y el desarrollo en el proceso; no tememos masa crítica de científicos y tecnólogos, y tenemos rezago en capital humano y veo cuesta arriba que entremos a esta inteligencia artificial.

"A la inteligencia artificial no hay que temerle, hay que conocerla, puede ser hacer nuestra aliada, pero no es fácil hacer cambios en modelos educativos", agregó.