Lamenta situación cultural de México

Ciudad de México

Susana Zabaleta presentó ayer el espectáculo "Por siempre Amadeus", pero en el evento fue cuestionada sobre el nombramiento del actor y político Sergio Mayer al frente de la Comisión de Cultura.

"Yo no lo conozco muy bien. No tengo la menor idea de su educación cultural pero creo que en esta época y en este cambio no nos vamos a dejar, quisiera que lo tuvieran muy claro", comentó.

¡ESTAMOS HASTA LA ...!

"Que sepan que nosotros, así como amaneció el periódico de hoy que (Javier) Duarte sólo estará nueve años en prisión. Hay que decir quiénes somos. Que este México está hasta la madre y que los que llegaron al poder es porque nosotros estamos hasta la madre. Si alguien se equivoca no es que lo saquen, lo vamos a sacar nosotros y más bien el que no estudie que se ponga a estudiar y que sepa por lo menos qué es la cultura", dijo la actriz y cantante.

DEFICIENCIAS

Zabaleta también lamentó la situación en la que se encuentra hoy la cultura. "Encabrona", señaló a los medios y compartió que los teatros en provincia se encuentran en muy mal estado, algunos con cucarachas y sin piso.

En cuanto a la exigencia que se debe tener con el responsable de la cultura en nuestro país, refirió:

"Primero que sepa de cultura, es lo importante. Sobre los nombramientos creo que ellos tienen que hablar del puesto que se les dio y enaltecer eso que nos ha hecho famosos en el mundo, ¿qué esperamos?, ellos ya saben qué es lo que todos esperamos y no los vamos a dejar equivocarse".