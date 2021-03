Mendoza no oculta su admiración por el ex número uno del mundo y dice que éste fue quien lo inspiró a practicar el golf.

"He seguido la carrera de Tiger desde su primer triunfo en el Masters. Él ha sido mi inspiración para aprender el golf. Lamento mucho lo del accidente, pero la verdad no puedo comprender que haya pasado esto. Tal vez lo espero de un joven de 20 años pero no de Tiger. No se la causa, pero tal vez una distracción con un poco de exceso de velocidad causó el accidente. Pero, Tiger no puede darse esos lujos de accidentarse pues tiene mucho que perder. Tiene recursos económicos suficientes para contratar personal especializado y reducir la posibilidad de este tipo de accidentes", señalo.

Noticia Relacionada Lamenta Mendoza accidente de Tiger

Jorge comenta que Tiger puede contratar, si él quiere, a un expiloto como su chofer personal. "Tiger no tiene necesidad de andar manejando. Tan solo el responder mensajes o tomar llamadas requiere de atención y de tiempo. Muy lamentable y esperemos se recupere pronto como lo hizo el golfista Ben Hogan en su momento después de tener un grave accidente más fuerte que el de Tiger", finalizó.