Lamenta Jorge Cantú muerte de Castañeda

El pelotero de los Diablos Rojos del México, Jorge Cantú, se mostró sumamente consternado tras enterarse del fallecimiento de su amigo, Rafael "Chivigón" Castañeda, con quien compartió muchas anécdotas en su paso por los Toros de Tijuana, en la Liga Mexicana de Beisbol.

El pelotero reynosense se manifestó a través de las redes sociales para despedir con un emotivo mensaje a quien consideraba su "compadre".

"Hay veces que no entiendo como funciona esta vida, un día estas aquí y al otro ya no estas, se van demasiado pronto muchas personas realmente genuinas, honestas, de grandes corazones.

No sabes como me duele compadre, mi niñooo (así me decía) D.E.P. mi Rafa", publicó el "Bronco" acompañando el texto con una fotografía en la que ambos portan la casaca de Tijuana.