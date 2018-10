Lamenta Hernández ´herencia´ de Shakira

Ciudad de México

Elías Hernández lamentó el daño que se le hizo a la cancha del Estadio Azteca por los conciertos que brindó Shakira la semana pasada en ese inmueble.

Si bien Cruz Azul tiene cotejo en esa sede hasta el miércoles 24, cuando reciba al León por las Semifinales de la Copa MX, el mediocampista celeste consideró que ya lucía mejor el césped híbrido que se colocó a la cancha para este Apertura 2018.

"Las estaba viendo (las fotos) y sí, la cancha había mejorado bastante, sí todavía zonas donde hacía falta trabajo pero a como se arrancó a como en su momento estaba", explicó Hernández.

"Ahora no nos ha tocado ver cómo está pero por las imágenes se ve bastante afectada, a nosotros nos toca todavía hasta la próxima semana, esperemos que mejore porque sabemos que con esas condiciones no se puede desarrollar un buen futbol, sabemos lo complicado que es".

La cancha se vio afectada tras la instalación del escenario que usó la intérprete colombiana así como la presencia de público, a pie y en sillas.

"El Patrullero" aceptó que ha bajado su nivel tras arrancar el torneo a tambor batiente.

"Pasa más por el estado físico, me sentía cansado, me sentía desgastado y justo eso era lo que no quería; venía haciendo goles, pasó eso y ahora estoy tratando de recuperar", apuntó.

La Máquina se alista para visitar este sábado a Gallos Blancos de Querétaro, con la obligación de sumar su segunda victoria fuera de casa en este torneo.

"Es un reto importante para nosotros, no poder ganar todavía de visita, queremos sumar de a tres; sabemos que Querétaro es un gran equipo", agregó.