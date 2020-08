Lamenta fin de rutinas

El fin de la cuarentena le sacó las lágrimas a la actriz Sara Corrales. Y es que la colombiana aprovechó los cinco meses de encierro para dar rutinas de ejercicio a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, las cuales tendrá que abandonar, pues ya volvió a los foros de grabación, aunque no dijo a qué proyecto se integra.

"Acabo de empezar las grabaciones, desde las 8 de la mañana hasta, acabo de llegar a mi casa. Ya no tengo todo el tiempo de la cuarentena, pero me tomé a la tarea de grabar todas las rutinas para que todos ustedes puedan seguir, no quiero que se rindan", explicó la actriz de El señor de los cielos.

Visiblemente afectada, la curvilínea colombiana de 34 años de edad agradeció a sus seguidores por hacer las rutinas con ella cada mañana a pesar de la difícil situación por la que pasa el mundo por la pandemia del Covid-19.

"Hoy voy a hacer un live diferente, no vamos a sudar, quise conectarme un ratito con ustedes porque de todo corazón quería agradecerles, por los mensajes tan bonitos en los que me agradecen por estos 5 meses tan bonitos.

"Soy yo la que les quiero dar las gracias a ustedes por haberme acompañado durante este tiempo, unos 5 meses difíciles para todos pero que nos han demostrado que cuando queremos podemos y que somos mucho más fuertes que de lo que nos imaginamos", señaló.