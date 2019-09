LAMENTA el CESE DE BOY

Ciudad de México

Luego de lamentar la salida de Tomás Boy de las Chivas, Miguel Herrera, timonel del América, señaló que no fue la presión de la afición la que puso fuera al controvertido estratega del Rebaño, sino los resultados.

"Lamento mucho la salida de Boy, como siempre hemos dicho, no nos gusta que un colega salga de la institución, pero los que somos directores técnicos sabemos que si no das resultados te vas. Boy no salió por la presión de la gente, Boy salió porque no dio resultados y a veces hasta dando resultados, nada te garantiza mantener tu trabajo", declaró el "Piojo" al salir de las instalaciones de Coapa, donde el equipo trabajó de cara al Clásico de mañana.

Herrera se enfrentará ahora a Luis Fernando Tena, un viejo conocido de la afición azulcrema, ya que dirigió a las Águilas de 2006 a 2007.

"Al 'Flaco' le tengo estima, es un tipo extraordinario, tengo muy buena relación con él, y deseo que le vaya bien en su nueva empresa", agregó.

Bruno Valdez es quien está en duda para el duelo contra las Chivas, ya que todavía no se repone de la molestia muscular que se le presentó en el duelo de la Jornada 10 ante Gallos. Paul Aguilar y Guido Rodríguez superaron sus dolencias y estarán listos para el Clásico.

(Reforma)