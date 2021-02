Lamenta discriminación

"No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público, dicen que es por mi culpa, que es por físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, ´porque soy muy mexicana´", escribió la actriz en sus redes sociales.

La actriz Fátima Molina pidió romper con los estereotipos, al responder a los comentarios que apuntan a que la telenovela, "Te acuerdas de mí", que protagoniza junto a Gabriel Soto cambiará de horario, pues a la gente no le gusta porque "es morena".

LES QUITAN HORARIO ESTELAR

"La verdad no tengo ni la menor idea de si cambiarán o no nuestra telenovela ´Te acuerdas de mí´ de horario estelar, como dicen que alguien comentó", abundó Molina sobre el tema, luego de las versiones de que esa producción ya no aparecía en el canal de "Las Estrellas" a las 21:30 horas, el horario estelar.

Molina, quien anteriormente había actuado en "Diablero" y "Narcos", lamentó que "si eso es verdad, habrá que lidiar con la discriminación" por su color de piel o su apariencia.

"Que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión", dijo.

Sin embargo, algunos tuiteros señalaron que la culpa de que la telenovela no haya tenido aceptación no es Fátima, sino Gabriel Soto, el otro protagonista.

Algunos recordaron que Gabriel Soto ya no se encuentra en el gusto de los televidentes por sus infidelidades y escándalos, aunque otros más simplemente mencionaron que se necesitan caras nuevas y mejores historias en las producciones.