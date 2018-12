Lamenta Diego Luna que medio ambiente no sea prioridad

CIUDAD DE MÉXICO.

Diego Luna compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que lamentó que la agenda de medio ambiente no sea prioridad del nuevo gobierno.

El actor mexicano escribió:

"¿Otros 6 años en donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien".

Luna al igual que Gael García, compartieron en sus cuentas un video sobre el recorte presupuestal al sector cultural.

"Si la cultura de una sociedad se desintegra, también lo hará todo lo demás. La cultura es el eje de la transformación de México. #NoAlRecorteDeCultura #LaCulturaEsElEje".