Lamenta CIDH descalificación a la prensa

Cd. de México.

Los discursos que descalifican a la prensa crítica promueven agresiones en su contra, advirtió Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante un evento en el que organizaciones de la sociedad civil reprocharon las críticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, el especialista internacional evitó nombra al Mandatario mexicano.



"Si hay un Presidente, cualquiera sea, lamentablemente podemos elegir ejemplos de todos los continentes, que dice que la prensa es corrupta, que es opositora, vendida, permanentemente esa prédica, es, digamos, una invitación a la agresión por parte de sus seguidores y otras personas", señaló Lanza.



De visita no oficial en México, el relator de la CIDH indicó que buscará hablar con el nuevo Gobierno federal mexicano para que dé continuidad a las recomendaciones que emitió en 2018 junto con su homólogo de Naciones Unidas.



"Las políticas de derechos humanos tienen una continuidad, y no hay soluciones mágicas, por lo tanto el actual Gobierno debe tener un punto de partida", dijo.



Durante el Encuentro internacional de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), reprocho las referencias de López Obrador contra la sociedad civil.



"Ha establecido un ambiente bastante adverso al trabajo independiente de las organizaciones de derechos humanos, que para hacer propuesta de modificación de política pública hacemos investigación y a partir de ello hacemos propuestas de cambios normativos o de política que en ocasiones van en contra de los intereses del nuevo Gobierno", lamentó.



"Y para él (el Presidente) poder avanzar en su agenda, ha estado mencionando en su púlpito matutino críticas al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual debe ser rechazado por todos nosotros, hacemos un llamado al Presidente de la República a que modere sus comentarios".



Guevara consideró que el País estaría en peores condiciones si no existiera la prensa crítica y las organizaciones de la sociedad civil.