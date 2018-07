Lamenta caso de Demi Lovato

Ciudad de México

Luego de que el día de ayer se diera a conocer en diversos medios que Demi Lovato había sido internada por una supuesta sobredosis, ha sido el cantante Prince Royce quien se ha encargado de decir que espera que su caso, así como su proceso de recuperación, sea motivo de inspiración para otros jóvenes en el mundo.

"Sobre lo de Demi Lovato es muy triste. Creo que esta industria, creo que uno no se da cuenta, es muy dañina, es muy difícil, uno puede fácilmente caer en depresión. Yo no diría que he caído en depresión, pero si hay momentos muy difíciles para mí, especialmente al principio, la presión de que esta canción le va bien, no le va bien, familia, vida personal, lo que dice la gente y creo que hay gente que puede, que son fuertes y valientes y hay otras que caen débiles. Mis oraciones están con ella, la conocí varias veces, no puedo decir que he convivido tanto con ella pero cuando la he visto ha sido una chica muy nice y muy amable".

DICE NO A

LAS DROGAS

Royce dijo que si bien él nunca ha sufrido de alguna adicción, entendía parte de lo que pasaba ya que como artistas muchas veces están expuestos a una presión que el público no puede ver, además de que los comentarios que se leen sobre su trabajo y vidas en redes sociales pueden sumar otro factor que los haga sentirse mal.

"Creo que es un ejemplo para la juventud, a veces uno ve la tele y piensa ´la vida perfecta, ser famoso, artista´ y creo que la industria es muy difícil, yo vivo estresado a cada rato y es algo que mucha gente no lo sabe y creo que cada artista tiene esa presión y espero que se pueda recuperar, le de un ejemplo a la juventud que la adicción, ya cuando se hace adicto a alcohol, drogas o lo que sea, es difícil la batalla contra la adicción y creo que hoy en día es muy triste ver el bullying que existe en las redes social media, Twitter, Instagram, escribe algo por el internet y no sabe el dolor que puede causar a otra persona. Realmente hay que tener en cuenta lo que decimos con nuestras palabras".

DE VISITA

El cantante estuvo de visita en la capital para promocionar su más reciente sencillo titulado "El clavo", además de para promocionar sus próxima presentaciones en el mes de septiembre tanto en la Ciudad de México como en Monterrey. De igual forma, Royce declaró no descartar en algún momento incursionar en otro género musical además de la bachata, sin importar el artista pero sí poniéndole su toque personal.

"Honestamente a mi me encanta la música, yo confío en mí mismo en que puedo cantar una canción en cualquier género. Si mañana me llama Alejandro Fernández, Luis Miguel o alguien así, y me invitan a cantar una canción en su género, yo lo haría, no es como que le tengo miedo a intentar cosas nuevas".