Lamenta bajas civiles en enfrentamientos

La gente que tiene la posibilidad (...) está migrando a otro país u otro estado de la república . Gildardo López Hinojosa, expresidente de la Asociación Ganadera Local de Reynosa

Cd. Victoria, Tam.- "está enfrentando un problema muy fuerte de inseguridad, las bandas rivales internas están combatiéndose todos los días y ha habido un problema de fuegos cruzados donde sigue quedando gente inocente y muchos daños colaterales; muchos problemas están sucediendo en la ciudad de", lamentó el líder ganadero Gildardo López Hinojosa.

Apenas el jueves la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas dio a conocer mediante un comunicado que se investigaban los hechos acontecidos el miércoles en la colonia Petrolera, en los cuales perdieron la vida seis civiles inocentes en un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado.

Los productores ganaderos optaron por migrar a partir del 2014 dejando en el abandono o en el descuido sus ranchos ganaderos, afectando así la producción pecuaria.

"La gente que tiene la posibilidad y que de alguna manera no necesita estar en Reynosa, que no tiene un rancho, o no tiene un negocio o no tiene la necesidad de estar ahí para fortalecer su actividad o su negocio, está migrando a otro país u otro estado de la república", dijo el también subdelegado de la Asociación Ganadera Local de Reynosa.

Pese a la situación reseñada, del 2016 al 2018 ha habido un incremento del 35.97 por ciento en el padrón de la Asociación Ganadera del municipio de Reynosa, indicó el expresidente de dicha organización.

"Ya hay más vigilancia por parte de las autoridades, de la Policía Estatal, algunos filtros que se han colocado en Reynosa, que nos da un poco de tranquilidad para poder llegar a nuestro ranchos o poder avisar si tenemos algún problema, alguna contingencia de seguridad", indicó el también consejero estatal de la Unión Regional Ganadera de Tamaulipas (URGT).

Actualmente la URGT cuenta con 189 socios y 359 Unidades de Producción Pecuaria en este municipio.