Lamenta Arribas lesiones con Pumas

Cd. de México.

Alejandro Arribas aseguró que salió de los Pumas con la sensación de infortunio luego de sufrir un par de lesiones, tras las cuales le resultó imposible ser líder del equipo.



"Tuve mala suerte en los Pumas, una caída me luxó el brazo y a los pocos meses otra similar. En el grupo fue un golpe la goleada del América, un rival directo, y eso lo acarreamos en el inicio del siguiente torneo, con mala fortuna en los resultados y el despido del entrenador", reveló a EFE el zaguero español.



Arribas llegó al cuadro universitario para jugar el Clausura 2018 y pronto se hizo de la titularidad, pero tras las dolencias su rendimiento vino a menos y hace seis días quedó desvinculado de la institución.



"Por cuestiones internas del club lo mejor fue acordar mi salida. Casi no jugué tras mi última lesión y mis intereses se fueron alejando cuando quería ser líder. Me queda la tranquilidad de que cuando llegué a Pumas el equipo estaba en los últimos lugares y con mucho trabajo lo pusimos hasta el tercer sitio", señaló.



El español aseguró irse con tristeza de los felinos, los cuales le sorprendieron por sus instalaciones y la idea de darle fuerza a las fuerzas básicas para nutrir el primer equipo y lamentó no coincidir con su compatriota Michel, nuevo entrenador de Pumas.



"Con Michel no pasó nada. Cuando llegó a Pumas el club y yo habíamos acordado que me iba. Michel me trató como uno más en estos días que he seguido entrenando, no tuvo que ver en mi decisión. Ya lo he visto como entrenador en España, mis papás me hablaron de él como un gran jugador. Ojalá le vaya bien en Pumas porque la institución se lo merece", concluyó.