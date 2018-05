Lamenta´ AMLO la situación de Meade

Ciudad de México. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador aseguró que su alianza, Juntos Haremos Historia, ganará todas las gubernaturas que se renovarán en estas elecciones, incluso las más difíciles, así como el Congreso y en vez de carro completo, Morena-PES-PT se llevará "cayuco completo".

Además, lamentó la situación por la que atraviesa su contrincante del PRI, José Antonio Meade.

En entrevista, luego de iniciar una gira por el Estado de Chiapas, el tabasqueño reconoció que no quisiera estar en los zapatos del ex Secretario de Hacienda.

"No quiero ser arrogante, quiero actuar con humildad y no quiero ser prepotente. La verdad es que sí me divierto, pero no me quiero pasar de la raya", dijo Obrador.

"La situación de Meade es muy lamentable, lo considero, no quisiera estar en sus zapatos".

El pasado viernes, en el marco del Consejo de Citibanamex, el aspirante consideró que su ventaja en las preferencias electorales le permite asegurar que ganará las elecciones.

"Este arroz ya se coció", expresó el exjefe de Gobierno capitalino.

Cuestionado al respecto, Meade sostuvo que la soberbia es algo poco inteligente y advirtió al tabasqueño que el arroz se le podría quemar.

Por otro lado, el abanderado de Morena-PES-PT se lanzó contra los simpatizantes del candidato del PAN, Ricardo Anaya.

López Obrador llamó "patrocinadores, alcahuetes e intelectuales orgánicos" a los analistas que aseguraron que el aspirante del PAN ganó el debate del pasado 22 de abril.

"Les recuerdo que lo que no se debe hacer en política es el ridículo", soltó el tabasqueño.

El abanderado de Morena fue cuestionado sobre el respaldo que le han dado algunos de militantes del PVEM en Chiapas.

Según dijo, los partidos políticos "se están desfondando" para respaldar su candidatura.

Sin dar detalles, aseguró que dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), pertenecientes al PRI, le han expresado su apoyo.

Al hablar sobre la suma de exdirigentes nacionales del PAN, el candidato resbaló y se equivocó en uno de los nombres, por lo que fue corregido por algunos de los reporteros que lo entrevistaban.

"Qué les parece que dos expresidentes del PAN están con nosotros: Germán Martínez y Rafael Espino", soltó.

Por otro lado, confió en que el próximo primero de julio la coalición "Juntos Haremos Historia" pueda ganar no sólo la Presidencia, sino la mayoría en el Congreso federal y las nueve Gubernaturas que están en juego.

"No me gusta (el término) carro completo... como estamos en Tabasco, en Chiapas, sería cayuco completo", señaló el candidato presidencial.

Reta documental ´Populismo´

Andrés Manuel López Obrador también se dio tiempo para retar a los productores del documental "Populismo", que habla de él y expresidentes de Latinoamérica, a que digan quién patrocinó ese audiovisual.

En caso de que lo revelen, él se comprometió a publicar el documental en su Facebook.

"Sería bueno que hagamos un acuerdo con los productores de ese documental: convocó a que digan quién pagó el documental, porque costó 100 millones de pesos y tienen 100 millones más para difundirlo.

"Si ellos dan a conocer, porque además es un asunto legal, tienen que informar al INE, quién financió el documental yo se los transmito en mi Facebook. Me comprometo a eso", aseveró.

También dijo que el spot de Mexicanos Primero, en el que participan niños para defender la reforma educativa, no es ético.

"Yo creo que no es ético, pero no se le puede pedir mucho a quienes están acostumbrados a mentir y a actuar sin escrúpulos, morales. No voy a plemizar con eso", expuso.