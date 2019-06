Lamenta AMLO mezclar migración con aranceles

El Presidente López Obrador lamentó que en aranceles que busca imponer Trump a productos mexicanos se esté mezclando el tema migratorio con el comercial.



Además, señaló que no se han analizado las causas de la migración.

"Desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así, además en el caso migratorio ni siquiera se analizan las causas, solo se ven los efectos, no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda de nuestros hermanos centroamericanos, en particular la crisis en honduras", dijo en conferencia mañanera.



"Solo ven el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México cuando nosotros hemos insistido en que hay que atender las causas, que la migración sea opcional, no forzosa".



El Mandatario reiteró su disposición de mantener el diálogo y las buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos.

"No queremos pelearnos con el Gobierno de Estado Unidos y mucho menos con el pueblo", expuso.



"Todavía es viernes y hay diálogo".