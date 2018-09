Lamar Odom sufrió 12 derrames y 6 ataques cardiacos durante el coma

Lamar Odom asegura que ya no se toma la vida a la ligera. En el estreno de la segunda temporada del programa de Kevin Hart, Cold as Balls, el jugador de baloncesto ha revelado que sufrió 12 derrames cerebrales y 6 ataques al corazón durante los días que estuvo en coma. El episodio se produjo en octubre de 2015 tras ser encontrado inconsciente por una sobredosis en el burdel de Love Ranch en Nevada (Estados Unidos). "Todos los doctores que me ven, dicen que soy un milagro andante", asegura Odom.

La ex estrella de Los Angeles Lakers ha luchado contra sus problemas de drogadicción durante años. En 2013 su estilo de vida y los continuos rumores de infidelidad le costaron su matrimonio con la estrella de telerealidad Khloé Kardashian, quien a pesar de ello se mantuvo al lado de Odom durante su periodo de recuperación. Según cuenta Kardashian en sus memorias, este fue el motivo por el que se produjo la ruptura en 2013, pero no es el único episodio oscuro que hay en la vida de la pareja. Khloé relata que todos los días, a la salida de su vivienda, los paparazis le preguntaban si era verdad que Lamar le estaba engañando o que abusaba de las drogas. "Cada día me sentía como en un asalto. Era humillante, me daba pánico salir de mi casa", ha dicho.

El mundo del baloncesto mantuvo el corazón en un puño en octubre de 2015 por la vida de Lamar Odom. El exjugador de la NBA fue encontrado en estado crítico en el burdelLove Ranch de Las Vegas (EE UU), y pasó cuatro días en coma en el hospital. Un estado al que llegó tras consumir estimulantes sexuales y cocaína durante tres días seguidos. Ahora Odom ha hablado en un artículo para Players Tribune sobre su adicción a la cocaína y "su lucha diaria" para mantenerse sobrio. "En ese punto, consumía coca todos los días. Más o menos cada segundo de tiempo que tenía libre me metía coca. No podía controlarlo. No quería controlarlo", recuerda sobre la montaña rusa en la que se encontraba dos años atrás.

En 2015, el exjugador sufrió otra grave crisis tras la que contó sus problemas de adicciones. Desveló que no consumió cocaína hasta los 24 años, durante unas vacaciones en Miami. "Si supiera que iba a afectar mi vida de la manera en que lo hizo nunca hubiera pensado en eso [las drogas]. Pero lo hice, y resultó ser una decisión que alteró mi vida", escribe ahora a sus 37 años. Pero las drogas se convirtieron en su vía de escape tras la pérdida que sentía después de la muerte de su madre de cáncer de colon cuando él tenía 12 años, la muerte de su abuela poco más de una década después y la muerte de su hijo de seis meses, Jayden, por el síndrome de muerte súbita infantil hace 10 años. "Con el paso de los años, y entrado en la treintena, mi carrera se estaba viniendo abajo, y las cosas se fueron de control", escribe en el artículo que ha titulado Done in the Dark.

En la actualidad el jugador se encuentra en China entrenándose para hacer su gran regreso al deporte profesional tras cuatro años años fuera de las canchas. En cuanto a sus problemas de adicción, Odom asegura haberlos superado y sentirse "genial" por estar sobrio. "Estoy vivo", concluye.