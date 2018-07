Lamar Odom anuncia que jugará en la Liga China

Beijing, China.

Odom, de 38 años y ex jugador de equipos como el Baskonia de la liga española ACB o Los Ángeles Lakers de la NBA, reveló en su cuenta de Instagram que se siente muy feliz de regresar al baloncesto y que lo hará en China.



"Gracias, dios, por darme otra oportunidad en la vida, y gracias a los aficionados por el amor y el apoyo brindados en estos duros años", dice en su cuenta Odom, quien en 2015 estuvo cerca de la muerte tras una sobredosis por cocaína en un burdel de Nevada (Estados Unidos).



Odom también aseguró que Stephon Marbury, otro ex jugador de la NBA que en los últimos años triunfó en la liga china, ha sido uno de sus modelos a imitar.



El ex jugador de la NBA ganó dos anillos de la liga estadounidense, en 2009 y 2010, militando en los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol.