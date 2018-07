Lama en concreto anida a mosquitos

En la colonia Delicias se ha formado un tapete de lama sobre el concreto en por lo menos 3 calles, la vegetación es aprovechada por mosquitos e insectos para poner sus huevecillos, en esta zona el agua de lluvias acumulada está por cumplir el mes.

"Han venido varias personas a decirnos que van a limpiar y que van a remover todo el agua según con pipas pero la verdad es que no ha venido nadie,la corriente ha bajado de manera natural pero como sigue lloviendo todo empeora´´ comentó Laura vecina del lugar.

La esquina de su casa ubicada entre las calles Adriana y Reforma Urbana ha sido aprovechada por libélulas y mosquitos como punto de reproducción, ahí es fácil observar cientos de huesecillos algunos ya con alas "No es agradable tener que vivir así, tan solo para vivir de la casa hay que rodear y arriesgarnos porque no hay banquetas, es puro lodo,al principio mi esposo y yo intentamos barrer y limpiar pero no pudimos".

A tan solo un par de metros en la calle Aida la situación es similar, solo que aquí la lama ha subido hasta la banqueta donde se perciben millones de diminutas larvas en color rojo debajo del agua, a su alrededor vuelan insectos cuidando los criaderos "Cada temporada de lluvias se forman charcos pero nunca habíamos visto algo así, esperamos de verdad que vengan para limpiar porque es peligroso los moscos ahí están´´, mencionó Luz, una niña la cuadra.

No salen a jugar...

Luz tiene 12 años y debido a las condiciones de su calle ella y sus hermanos no pueden salir a jugar "Tenemos que jugar aquí adentro porque afuera es peligroso, aparte de que huele muy mal".

Peligro inmediato...

El mosquito "Aedes Aegypti" transmisor del chikungunya, dengue y zika obtiene del agua acumulada de lluvias el lugar perfecto para su crecimiento.