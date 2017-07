La Juventus no vendrá a México; cancela juegos contra Monterrey y Tigres

Monterrey, México.

El club italiano anunció hoy que por motivos de la reprogramación de su pretemporada canceló la gira por México.



"Juventus comunica que debido a la reprogramación de la primera parte de la preparación del equipo, en vista de los próximos encuentros oficiales, no participará en la SUPER COPA TECATE 2017. El calendario actual y el programa de preparación no habrían permitido ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas del público mexicano.



"Los partidos que Juventus FC disputaría en México con los clubes mexicanos Monterrey y Tigres, previstos para los próximos 18 y 19 de julio en Monterrey, quedan cancelados", comunicó el equipo vía Twitter.



"Juventus lamenta esta situación por Tecate, los aficionados y los clubes mexicanos Monterrey y Tigres, a quienes Juventus desea una temporada llena de éxitos y espera poder encontrar en el futuro".



Mediante un comunicado, Tecate informó que las personas que adquirieron sus boletos a través de la plataforma de Ticketmaster podrán solicitar su reembolso de acuerdo con las políticas de cancelación de eventos, mientras que quienes compraron sus entradas en el estadio de Tigres, se darán los detalles de devolución el viernes 14 de julio.



Además, se confirmó que no sufre ninguna modificación la participación del Porto el lunes 17 y miércoles 19 ante Cruz Azul y Chivas, en México y Guadalajara, respectivamente.