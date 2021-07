Lainez y Guardado fuera de la convocatoria del Betis

Sevilla, España.

Los mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado no tendrán actividad en España este fin de semana.



Quique Setién, técnico del Betis, decidió no convocar a Lainez, mientras que el 'Principito' se perderá el juego ante el Rayo Vallecano por suspensión.



Ambos jugadores tuvieron actividad con la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA.



Apenas ayer Setién advirtió que no le daría mucha actividad a Lainez y hoy fue comprobado al dejarlo fuera del juego de la Jornada 29 de LaLiga.



En Twitter muchos usuarios cuestionaron esta decisión, con mensajes como 'Metan a Lainez!' y 'Estaríamos mejor con Ajax...'.